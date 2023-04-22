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Йоханнес Клебо пока не договорился с федерацией о соглашении на сезон-2023/2024

Йоханнес Клебо пока не договорился с федерацией о соглашении на сезон-2023/2024
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Йоханнес Клебо и Норвежская федерация лыжного спорта за два дня до объявления состава национальной команды ещё не договорились о соглашении на предстоящий сезон. Лыжник настроен критически.

«Я бы, наверное, использовал слово «неловко», если бы это не происходило из года в год. Незачем раз за разом попадать в такую ситуацию. Предпочёл бы не тратить на это время и силы. У нас есть ещё пару дней на переговоры, посмотрим, что из этого выйдет. Но я не уверен, что приеду в понедельник в Осло на презентацию сборной на следующий сезон», — приводит слова Клебо SVT со ссылкой на Adresseavisen.

Клебо уже несколько лет не может договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг считает, что в конце концов национальной команде, как и раньше, удастся договориться с Клебо о новом соглашении.

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