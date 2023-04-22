Йоханнес Клебо пока не договорился с федерацией о соглашении на сезон-2023/2024

Йоханнес Клебо и Норвежская федерация лыжного спорта за два дня до объявления состава национальной команды ещё не договорились о соглашении на предстоящий сезон. Лыжник настроен критически.
«Я бы, наверное, использовал слово «неловко», если бы это не происходило из года в год. Незачем раз за разом попадать в такую ситуацию. Предпочёл бы не тратить на это время и силы. У нас есть ещё пару дней на переговоры, посмотрим, что из этого выйдет. Но я не уверен, что приеду в понедельник в Осло на презентацию сборной на следующий сезон», — приводит слова Клебо SVT со ссылкой на Adresseavisen.
Клебо уже несколько лет не может договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.
Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг считает, что в конце концов национальной команде, как и раньше, удастся договориться с Клебо о новом соглашении.
- 22 апреля 2023
-
00:54
- 21 апреля 2023
-
23:38
-
17:00
-
14:43
-
14:03
-
13:42
-
10:19
-
09:40
- 20 апреля 2023
-
12:25
-
12:17
-
00:46
- 19 апреля 2023
-
18:57
-
14:35
- 18 апреля 2023
-
17:08
- 17 апреля 2023
-
22:53
-
20:12
- 16 апреля 2023
-
22:10
-
17:38
-
16:10
-
15:18
-
14:35
-
13:28
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
10:14
-
10:04
-
09:00
- 15 апреля 2023
-
20:47
-
20:16
-
18:38
-
14:49
-
12:06
-
00:57
- 14 апреля 2023
-
23:58