«Плохая коммуникация и отсутствие прозрачности». В Норвегии рассказали о кризисе в сборной

Глава комитета лыжных гонок Бускеруда и попечитель сборной Норвегии Габриэль Йоханнессен высказался о проблемах в национальной команде.
«Плохое планирование, отсутствие прозрачности и ужасная коммуникация внутри сборной. Именно это привело к кризису в национальной команде. Меня пугает тот факт, что коммуникация между спортсменами и руководством лыжной ассоциации не налажена. Эта модель взаимодействия не распространена ни в других командах, ни в ассоциациях. Спортсмены должны быть включены в процесс и знать о делах организации. Не думаю, что лыжники знали, насколько серьёзна сложившаяся ситуация», — приводит слова Йоханнессена VG.
Напомним, ранее стало известно, что Норвежская лыжная ассоциация планирует сократить состав сборной после прекращения сотрудничества с многолетним спонсором, компанией Norengros, которая была партнёром организации на протяжении 20 лет. Соглашение заканчивается этой весной и не будет продлеваться. Состав мужской команды планируется сократить с 13 до 10 лыжников.
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