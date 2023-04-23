Отец Клебо прокомментировал решение сына выйти из состава сборной Норвегии

Хокон Клебо, отец и менеджер пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, высказался о решении своего сына готовиться к новому сезону вне состава сборной Норвегии.
«Основной идеей было остаться в сборной до 2025 года, но сейчас мы пошли по другому пути. Мы также твёрдо стояли на своём до и во время прошлого сезона, так что, надеюсь, мы чему-то научились. Мы вернёмся к этому вопросу, когда будет время. Но это значит, что май будет значительно загруженнее, чем я планировал», — приводит слова Хокона Клебо VG.
Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.
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