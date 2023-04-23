Норвежская лыжная ассоциация рассмотрит вопрос допуска Клебо к чемпионату и Кубку мира

В Норвежской лыжной ассоциации намерены поднять вопрос о возможном допуске к чемпионату и Кубку мира по лыжным гонкам спортсменов, которые тренируются вне состава национальной команды.

На данный момент лыжники, не входящие в состав сборной Норвегии, не допускаются к данным соревнованиям. Сегодня о решении выйти из состава национальной команды объявил триумфатор минувшего сезона Кубка мира Йоханнес Клебо.

«Менеджмент норвежского лыжного спорта прошлой зимой неоднократно заявлял, что, по его мнению, есть основания для оценки того, должна ли лыжная ассоциация изменить действующее правило, согласно которому спортсмены должны соглашаться на место в национальной сборной, если они хотят участвовать в Кубках мира и чемпионатах. Это будет обсуждаться на следующем заседании лыжного совета», — приводит заявление лыжной ассоциации Норвегии VG.

Напомним, Клебо уже несколько лет не мог договориться с руководством сборной Норвегии по ряду вопросов, основной из которых — график тренировок. В прошлом году Йоханнес самостоятельно ездил на высотную подготовку, на что в сборной вынуждены были согласиться.