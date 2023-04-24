Умер бывший глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев

Бывший президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев скончался в возрасте 81 года, сообщается на официальном сайте организации. Почётный пожизненный президент ФЛГР умер в воскресенье. Причины смерти не сообщаются.

Анатолий Акентьев семь раз становился чемпионом СССР, пять раз завоёвывал серебряные медали и один раз — бронзовую. В 1967 году он стал победителем Холменколленских игр. Акентьев принимал участие в Олимпийских играх 1968 года во французском Гренобле. В эстафете 4x10 км в составе сборной СССР он занял четвёртое место. В индивидуальных дисциплинах лыжник не поднимался выше десятой позиции.

После завершения профессиональной карьеры Акентьев был главным тренером сборных СССР и России по лыжным гонкам. В 1979 году он был избран вице-президентом FIS, покинув эту должность спустя 26 лет. В 2006 году Акентьев стал почётным вице-президентом организации. С 1996 по 2004 год он занимал пост президента ФЛГР.