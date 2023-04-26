«У лыжной ассоциации нет выбора». Эксперт — о возможном допуске Клебо к Кубку мира

Эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Скинстад не сомневается, что выход из состава сборной Норвегии не помешает пятикратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо выступить на Кубке мира по лыжным гонкам в следующем сезоне.

Напомним, на данный момент норвежские лыжники, не входящие в состав национальной команды, не допускаются к участию в Кубке и чемпионате мира.

«У лыжной ассоциации на самом деле нет выбора, когда речь идёт о Йоханнесе Клебо или Кристине Ставос Шистад. Ассоциация зависит от этих двух лыжников, поэтому у них нет другого выбора, кроме как убедиться, что они будут на старте в Руке (первый этап Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»), когда начнётся сезон», — приводит слова Скинстада TV2.