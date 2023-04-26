Нортуг: действия Норвежской лыжной ассоциации в отношении Клебо безнадёжны и нелепы

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира Петтер Нортуг высказался о ситуации в сборной Норвегии по лыжным гонкам.
Напомним, ранее стало известно о прекращении сотрудничества между сборной Норвегии и компанией Norengros, которая была спонсором команды на протяжении 20 лет. Из-за этого было принято решение о сокращении состава сборной. Позже олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил об уходе из национальной команды.
«Действия Норвежской лыжной ассоциации в отношении Клебо безнадёжны и нелепы. На месте менеджера сборной Норвегии я бы признался в своей несостоятельности и взял всю ответственность на себя. Но Эспен Бьервиг этого не делает.
Теперь необходимо навести порядок. Очевидно, в управлении сборной есть люди, которых там быть не должно. Нужно выяснить, где кроется ошибка, и устранить её. Посмотрим, что будет дальше. Меня волнует, что обо всём этом думают спортсмены. Последняя неделя выдалась богатой на события», — приводит слова Нортуга VG.
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