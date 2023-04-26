Нортуг: у спонсоров сборной Норвегии при взгляде на Клебо в глазах стоят знаки доллара

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира Петтер Нортуг признался, что уход норвежца Йоханнеса Клебо напомнил ему ситуацию, возникшую во время его собственной карьеры.
«Мне нужно было что-то новое. Я чувствовал, что меня часто использовали в сборной для маркетинга, и пытался вырваться, заключив личный спонсорский контракт. Не было ощущения, что контроль над ситуацией в моих руках. Меня это грызло.
Думаю, Йоханнес узнаёт себя в моей ситуации. У спонсоров, инвестирующих в сборную Норвегии, при взгляде на Клебо в глазах стоят знаки доллара. Они хотят его использовать. Норвежская лыжная ассоциация не была готова к решению Клебо. Они не восприняли всерьёз ситуацию с самого начала, не было диалога. Они не смогли предложить Йоханнесу то, что его бы удовлетворило», — приводит слова Нортуга TV2.
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