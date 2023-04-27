Вяльбе: Устюгов 100% будет готовиться и в следующем сезоне будет выступать

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не планирует завершать профессиональную карьеру.
«Мы с Сергеем не раз разговаривали. В позапрошлом году ему говорила: «Не старайся рваться на все этапы Кубка мира, бегай точечно, с твоими проблемами со здоровьем, спиной, не надо рвать из жилы». Человек, когда выходит на старт, не может по‑другому. Сейчас он нашёл не золотую середину, а то, что ему нужно. Он сам как никогда себя почувствовал. Когда я ехала сюда, мы разговаривали по телефону. Вопросов о том, легко ли вы отпустите меня из спорта, не было, мы говорили совсем о другом. Он 100% будет готовиться и в следующем сезоне будет выступать», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
Напомним, на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам Устюгов завоевал три золота. 31-летний спортсмен стал лучшим в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км. Помимо этого, Устюгов стал серебряным призёром в скиатлоне.
- 27 апреля 2023
-
09:53
- 26 апреля 2023
-
13:59
-
13:42
-
12:19
-
11:59
-
00:40
- 25 апреля 2023
-
17:36
-
16:59
-
16:26
- 24 апреля 2023
-
22:00
-
14:34
-
13:18
-
12:21
-
09:53
- 23 апреля 2023
-
22:57
-
22:07
-
21:55
-
21:01
-
13:19
-
11:43
-
10:17
-
10:08
- 22 апреля 2023
-
10:04
-
00:54
- 21 апреля 2023
-
23:38
-
17:00
-
14:43
-
14:03
-
13:42
-
10:19
-
09:40
- 20 апреля 2023
-
12:25
-
12:17
-
00:46
- 19 апреля 2023
-
18:57