В Норвегии сообщили о новых сокращениях мест в лыжных сборных

Глава спортивного отдела Норвежской лыжной ассоциации Пер Элиас Калфосс сообщил о новых сокращениях мест в лыжных сборных.

«Нам предстоит сократить два места в команде новичков и два места в юниорской сборной. Конечно, мы хотим предложить места в команде многим лыжникам, однако нужно считаться с имеющимися у нас финансовыми рамками», — приводит слова Калфосса VG.

Напомним, ранее стало известно о прекращении сотрудничества между сборной Норвегии и компанией Norengros, которая была спонсором команды на протяжении 20 лет. Из-за этого было принято решение о сокращении состава женских и мужских сборных до 10 лыжников в каждой команде. Позже олимпийский чемпион Йоханнес Клебо объявил об уходе из национальной команды.