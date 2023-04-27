Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/2024

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) на официальном сайте объявила состав национальной команды на сезон-2023/2024.
Старший тренер группы Юрий Бородавко, тренер Артём Жмурко: Большунов, Денисов, Мальцев, Спицов, Терентьев, Червоткин, Якимушкин, Истомина, Д. Непряева, Н. Непряева.
Старший тренер группы Егор Сорин, тренер Алексей Черноусов: Ардашев, Бакуров, Волков, Коростелёв, Порошкин, Устюгов, Пантрина, Прокофьева, Сорина, Степанова, Ступак, Фалеева.
Старший тренер группы Олег Перевозчиков, тренер Данил Акимов: Горбунов, Жуль, Забалуев, Ившин, Семиков, Тимашов, Горбунова, Жолудева, Крупицкая, Рушенцева, Смирнова.
Старший тренер группы Андрей Нутрихин: Баранова, Евтягина, Еремеева, Кожинова, Кусургашева, Маслакова, Шалабода, Соболева.
Старший тренер группы Пётр Седов: Кочегаров, Митрошин, Родионов, Соловьёв, Трегубов, Шаров, Кулешова.
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