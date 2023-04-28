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Васильев: ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность спортсменам

Васильев: ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность спортсменам
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Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, заявившей, что она категорически против выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Конечно, поддерживаю слова Елены Вяльбе. Мы уже выступали в нейтральном статусе, но сейчас в корне другая ситуация. Когда твоя страна в беде и опасности, ты должен обязательно её поддержать. Спортсмены исключительно благодаря нашей стране стали теми, кем сейчас являются.

Ехать на Олимпиаду нельзя. Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить, как Аверину. Отправляться на ОИ, чтобы магнитики на холодильник купить? Не нужно унижаться! Необходимо иметь гордость, достоинство. Нужно чем-то жертвовать. Нельзя всё время только получать. Необходимо что-то отдавать», — цитирует Васильева Sport24.

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