Экс-тренер сборной Франции по биатлону Виттоз продолжит работу в лыжной команде страны
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Директор сборной Франции по лыжным гонкам Оливье Мишо сообщил, что экс-тренер национальной команды по биатлону Венсан Виттоз будет работать с французскими лыжниками.
«Нам нужен опыт Венсана, мы не должны его терять. Виттоз — страстный, трудолюбивый и дальновидный человек. Он умеет предвидеть различные ситуации. У него всегда было коллективное видение. Нам есть над чем работать вместе», — приводит слова Мишо Le Dauphine Libere.
Виттоз будет возглавлять резервные сборные Франции по лыжным гонкам. Напомним, специалист работал с биатлонной командой с 2018 года, а в марте этого года объявил об уходе со своего поста из-за проблем во взаимопонимании со спортсменами. Новым старшим тренером сборной Франции по биатлону стал Симон Фуркад.
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