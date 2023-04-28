Рагниль Хага — о составе сборной Норвегии: я за равенство, но не здесь

Норвежская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка Рагниль Хага, недавно завершившая карьеру, раскритиковала решение Федерации лыжного спорта Норвегии сформировать на сезон-2023/2024 команду, состоящую из 10 женщин и 10 мужчин.

«Спорт на высоком уровне основан на результатах. Национальные команды должны отражать результаты, которые мы видели всю зиму. Я думала, что они возьмут в команду 8 женщин и 12 мужчин. В конце концов, у мальчиков были лучшие результаты.

Я за равенство, но не здесь. Я думаю, что результаты имеют большее значение. Все бегуны национальной сборной имеют огромный заряд перед чемпионатом мира в 2025 году (который будет проводиться в Тронхейме (Норвегия). — Прим. «Чемпионата»), но если есть лучшие результаты на мужской стороне, например, с 12 мужчинами и 8 женщинами, тогда должен быть другой баланс. Я бы сделала другой выбор, но мы должны уважать тот факт, что федерация выбрала десять человек каждого пола», — приводит слова спортсменки итальянское издание Fondo Italia.

Ранее в сборной Норвегии по лыжным гонкам не создавался баланс по числу женщин и мужчин. Так, в сезоне-2022/2023, например, в сборной состояли 13 лыжников и 11 лыжниц.