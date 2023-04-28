Двукратный чемпион мира лыжник Финн Хоген Крог намерен выступить на ЧМ-2025 в Тронхейме

Двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира и обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок сезона-2014/2015 32-летний норвежский лыжник Финн Хоген Крог сообщил, что планирует бороться за место в составе норвежской сборной и выступить на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.

«Уровень норвежских лыжников практически никогда не был таким высоким, как сейчас. По крайней мере, если учитывать, сколько спортсменов готовы выступать на Кубке мира. Получить место в сборной Норвегии на чемпионат мира в Тронхейме будет крайне сложно, но не невозможно.

Моя цель — поехать на чемпионат мира в Тронхейм в 2025 году. Конечно, до этого ещё далеко, поэтому в первую очередь я сосредоточу внимание на тренировках. Буду идти шаг за шагом к цели. Мне нравится быть лыжником, и я с нетерпением жду возможности принять этот вызов», — приводит слова Крога Langrenn.