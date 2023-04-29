«Привет, мои друзья!» Федерико Пеллегрино отреагировал на фото Сергея Устюгова с Ретивых

Двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино отреагировал на новый пост олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете, двукратного чемпиона мира россиянина Сергея Устюгова.
Устюгов опубликовал совместное фото с Глебом Ретивых с международных соревнований.
«Привет (по-итальянски), мои друзья!» — написал Пеллегрино в комментариях к посту.
«Привет-привет», — ответил ему Устюгов.
Фото: из личного архива Сергея Устюгова
Напомним, Устюгов и Ретивых, как и другие российские и белорусские лыжники полностью пропустил сезон-2022/2023 на Кубке мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), которая так отреагировала на ситуацию на Украине. Обладателем КМ стал норвежец Йоханнес Клебо, Пеллегрино занял третье место в общем зачёте.
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