«Всё упирается в отношение к людям». Клебо — о решении уйти из сборной Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо рассказал, как принял решение об уходе из сборной Норвегии.

«Это была беспокойная неделя. Возможно, в большей мере для моего отца. Я сделал выбор и остался при нём. Думаю, со временем я буду лишь убеждаться в его правильности. Я не могу идти на компромисс с собой, поэтому приходится выбирать.

Это не произошло в одночасье. Процесс был длительным, а потом последняя капля всё закончила. Давно пора было добиваться улучшений. Как я уже говорил, я чувствовал, что с товарищами по команде обращались несправедливо. Когда это стало очевидно, принять решение было совсем просто. В конце концов, всё упирается в отношение к людям. Нужно относиться к людям должным образом, даже если есть финансовые трудности. Тогда возникает контакт и взаимопонимание», — приводит слова Клебо TV2.