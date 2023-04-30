«Сейчас где-то плачут мои мышцы». Юлия Ступак опубликовала фото в купальнике с отдыха

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях новую фотографию с отдыха.
«Сейчас где-то плачут мои мышцы», — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
28-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.
Ранее стало известно, что Ступак ушла на самоподготовку и будет работать по планам Крамера. «Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что я просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, потому что ко мне нужен определённый подход, так же, как и к Устюгову», — заявила россиянка.
- 30 апреля 2023
-
10:21
- 29 апреля 2023
-
12:38
-
12:13
-
09:48
- 28 апреля 2023
-
15:47
-
15:13
-
14:20
-
11:39
-
10:32
- 27 апреля 2023
-
20:59
-
17:59
-
17:49
-
16:56
-
12:07
-
11:58
-
10:42
-
09:53
- 26 апреля 2023
-
13:59
-
13:42
-
12:19
-
11:59
-
00:40
- 25 апреля 2023
-
17:36
-
16:59
-
16:26
- 24 апреля 2023
-
22:00
-
14:34
-
13:18
-
12:21
-
09:53
- 23 апреля 2023
-
22:57
-
22:07
-
21:55
-
21:01
-
13:19