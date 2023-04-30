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«Сейчас где-то плачут мои мышцы». Юлия Ступак опубликовала фото в купальнике с отдыха

«Сейчас где-то плачут мои мышцы». Юлия Ступак опубликовала фото в купальнике с отдыха
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях новую фотографию с отдыха.

«Сейчас где-то плачут мои мышцы», — подписала фото Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

28-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.

Ранее стало известно, что Ступак ушла на самоподготовку и будет работать по планам Крамера. «Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что я просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, потому что ко мне нужен определённый подход, так же, как и к Устюгову», — заявила россиянка.

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