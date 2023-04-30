Эбба Андерссон: цель на предстоящий сезон — выиграть «Тур де Ски»
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Трёхкратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что нацелена на победу в престижной многодневке «Тур де Ски» в сезоне-2023/2024.
«Выиграть общий зачёт Кубка мира — это отличная цель, но я понимаю, что это очень сложно. Прежде всего для меня. Я хочу поработать над своими спринтерскими навыками. Подготовим план и будем работать в этом направлении. Что касается цели на предстоящий сезон, это победа в «Тур де Ски». У меня уже есть второе и третье места, но нет победы. Так что, думаю, все понимают, какую планку я намерена установить для себя», — приводит слова Андерссон Expressen.
Напомним, победительницей «Тур де Ски» в 2023 году стала шведка Фрида Карлссон.
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