Эбба Андерссон: цель на предстоящий сезон — выиграть «Тур де Ски»

Трёхкратная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что нацелена на победу в престижной многодневке «Тур де Ски» в сезоне-2023/2024.

«Выиграть общий зачёт Кубка мира — это отличная цель, но я понимаю, что это очень сложно. Прежде всего для меня. Я хочу поработать над своими спринтерскими навыками. Подготовим план и будем работать в этом направлении. Что касается цели на предстоящий сезон, это победа в «Тур де Ски». У меня уже есть второе и третье места, но нет победы. Так что, думаю, все понимают, какую планку я намерена установить для себя», — приводит слова Андерссон Expressen.

Напомним, победительницей «Тур де Ски» в 2023 году стала шведка Фрида Карлссон.