Лыжница Якунина: Устюгов — легенда, он войдёт в историю на века

Призёр чемпионата России по лыжным гонкам Майя Якунина рассказала о кумирах в спорте — Сергее Устюгове и Александре Легкове, а также поделилась воспоминаниями о встрече с французом Лука Шанава на Кубке мира.

«Конечно, Сергей Устюгов для меня — важная персона в лыжах. Он является, мне кажется, легендой лыжного спорта, он войдёт в историю на века. Он очень сильный спортсмен. Вот чем мне нравится Сергей, так тем, что он очень простой и добрый. К нему любой человек может подойти, и он ему спокойно на все вопросы ответит. То есть он не звёздный, а классный и просто добрый человек.

Я помню фото с Александром Легковым. Это было в 2016 году в Отепя. Меня позвали на общую фотографию со сборной. Тогда я ходила с открытым ртом, смотрела на всех сборников и думала: «Вау!» Когда увидела Легкова, очень сильно захотела с ним фотографироваться. Вот так и появилось совместное фото.

С кем из иностранных кумиров встретилась на Кубке мира? Я его встретила сразу в первый же день (смеётся). Это француз Лука Шанава. Я следила за ним, мне он нравился как спринтер. И в Дрездене как раз он вступал. В командном спринте он даже стал первым, насколько помню. В этом сезоне я не закрывалась от международных соревнований, но и не скажу, что сильно следила. Если удавалось попадать на трансляции, смотрела», — цитирует лыжницу издание Sport24.