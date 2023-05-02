Крюгер — о словах Хаги: призывы в сборную не имеют ничего общего с равенством

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер отреагировал на слова Рагниль Хаги, заявившей ранее, что в сборную нельзя приглашать равное число мужчин и женщин, потому что мужчины в сборной Норвегии показывают более выдающиеся результаты на международных соревнованиях. Спортсменка также заявила, что спорт высших достижений не всегда должен строиться на принципах равенства, если речь идёт о победах на Кубке мира.

«На мой взгляд, количество спортсменов в сборной должно быть примерно одинаковым между мужчинами и женщинами, поскольку тогда у нас одинаковые места на чемпионате мира. Однако не думаю, что это должно быть высечено в камне, что должно быть точно такое же количество спортсменов по полу. Вполне естественно, что есть некоторые различия, если вы посмотрите, какие спортсмены находятся в национальной сборной. Мы, мужская команда, более уязвимая группа, когда нас так мало. Я считаю, что уже шесть спортсменов — это очень мало, теперь нас пять в каждой из двух групп.

В нынешней ситуации нет сомнений в том, что первый номер резерва мужской сборной показал лучшие результаты, чем 11-я женщина, и в этом смысле можно утверждать, что в сборной команде должно было быть место для другого человека. Призывы в сборную не имеют ничего общего с равенством. Также потому, что дела идут немного по-разному и сейчас мужская команда является лучшей за всё время, если мы посмотрим на количество спортсменов высокого уровня. В то же время, я думаю, мы должны смотреть вперёд во времени, кто может стать самой большой звездой через пять лет. И женские, и мужские команды должны быть ориентированы на будущее», — приводит слова Крюгера издание Fondo Italia со ссылкой на эфир норвежского канала TV2.

Ранее в состав сборной Норвегии вошли 10 мужчин и 10 женщин. Подобное равенство достигнуто впервые в истории лыжных гонок в стране.