Вяльбе рассказала, что FIS попросила россиян не приезжать на встречу организации

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что российская делегация будет отсутствовать на заседании Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Нет, нас там не будет. В федерации попросили нас не приезжать, не хотят, чтобы мы там были. Почему нас не пускают? Нам не сообщили. Были забронированы билеты, отели и прочее. Но теперь ничего не будет.
Нам предложили поучаствовать онлайн, но без права слова и голоса. Но зачем нам тогда участвовать? Расстроена ли я, что не смогу присутствовать на этих важных встречах? Нет, это не проблема. У нас всё хорошо, мы провели отличный домашний сезон, появляется всё больше спонсоров.
Будут ли участвовать россияне на Кубке мира? Ничего об этом не думаю. У нас есть план, тренировки и соревнования. Всё отлично», — приводит слова Вяльбе VG.
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