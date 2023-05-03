Йохан Олссон: норвежская лыжная федерация проиграла Клебо

Шведский лыжник, двукратный олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира Йохан Олссон прокомментировал уход норвежского лыжника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо от членства в национальной сборной Норвегии, а также объяснил, в чём заключаются различия между сборными Норвегии и Швеции.

«В ситуации с Клебо проигравшая сторона — Федерация лыжных гонок Норвегии. Она давно подчёркивает важность коллектива и говорит, что для того, чтобы быть лучшими в мире, нужно быть частью команды и общей модели подготовки. То, что им не удалось разобраться с этой ситуацией, опираясь на риторику, которую они выдвигают, шокирует больше всего.

Я не думаю, что Клебо теряет что-то — он может сделать всё сам. В нынешнем тренировочном процессе очень много переменных. Думаю, Йоханнес может быть уверен, что он сам сможет поддерживать необходимый для него уровень. В то же время качества, которые есть у него, чрезвычайно сложно скопировать. Клебо обладает очень хорошей техникой и тактическим видением гонки, этих качеств нет ни у кого другого. Парадоксально, что это делает его ценным членом национальной сборной, навыками которого в этой ситуации никто не сможет воспользоваться.

Конечно, для Швеции уход лыжников из команды является более серьёзной проблемой, чем для Норвегии. У нас нет таких же выдающихся ресурсов, как Клебо, спортсмены находятся на примерно одном уровне. Шведская команда больше зависит от сохранения небольших ресурсов внутри сборной, чем норвежская, потому что Норвегия легко может пополнить свой состав такими выдающимися лыжниками, как Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Харальд Эстберг Амундсен.

Однако я не думаю, что это будет прецедентом для ухода других лыжников из сборной Норвегии, потому что все хорошо понимают, что у Клебо есть финансовые возможности для самостоятельной подготовки. Это ресурсы, которых нет ни у кого другого в норвежской команде», — приводит слова Олссона норвежское издание Dagbladet.