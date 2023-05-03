Лыжница Якунина рассказала о совместной работе с немецким тренером Крамером

Российская лыжница Майя Якунина вспомнила совместную работу с немецким тренером Маркусом Крамером.

«Как получилось попасть в группу к Маркусу Крамеру? Это был сезон-2019/2020. Я тогда хорошо пробежала на Всероссийских соревнованиях, этапе Кубка России, и меня позвали на этап Кубка мира в Дрезден. Я пробежала относительно неплохо, а затем отобралась на юниорский мир. После этого я попала в сборную. Выбора не было, мне предложили сразу идти к Маркусу.

Это был хороший опыт, совсем другая подготовка, подход ко всему. Да и до этого я никогда не работала в команде. Поэтому это было очень интересно, для себя я что-то новое вынесла из этих тренировок.

Там правда всё так по-семейному? Да, так и есть. У него очень домашняя атмосфера, всё спокойно. Маркус очень любит, когда спортсмен сам решает, что ему нужно. Он тебя направляет, а ты сам уже решаешь, нужно это тебе или нет. Мне нравится такая обстановка, поэтому у него было комфортно тренироваться», — приводит слова Якуниной Sport24.