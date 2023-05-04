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«Не будем делать как Норвегия». Швеция не станет сокращать состав сборной в новом сезоне

«Не будем делать как Норвегия». Швеция не станет сокращать состав сборной в новом сезоне
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Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бюстрём сообщил, что сокращение состава национальной команды в преддверии нового сезона не планируется.

«Мы не будем делать как Норвегия. Не планируем сокращать количество лыжников в наших командах. Вполне возможно, мы даже увеличим количество спортсменов в сборной, чтобы работать на перспективу», — приводит слова Бюстрёма Expressen.

Напомним, ранее сборная Норвегии решила сократить составы женской и мужской лыжных команд до 10 спортсменов в каждой сборной. Это решение связано с сокращением финансирования сборной и потерей многолетнего спонсора Норвежской лыжной ассоциации. Позже стало известно об уходе из сборной Норвегии олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.

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