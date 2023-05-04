Непряева — хейтерам: неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно рвётся наружу?

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева обратилась к людям, которые пишут негативные комментарии в соцсетях и критикуют её.

«Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвётся наружу? Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься собой, и всё у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите.

А пока ничего не меняется, вы даже не представляете, насколько глупыми и несчастными вы выглядите в глазах счастливых и добрых людей, не вызывая никаких эмоций, кроме жалости. Да и вообще у любого адекватного человека со здоровой самооценкой, который занимается собой, своей семьёй, который окружён счастьем и любовью, не возникнет даже мысли написать про совершенно незнакомого человека гадость на ровном месте. А знаете, что самое печальное во всём этом? Большинство из этих клоунов женщины, причём женщины в возрасте. У меня просто не укладывается в голове такой факт, на всё это очень грустно смотреть.

Но для себя я вижу в этом одни плюсы, они мотивируют меня, благодаря таким поднимается самооценка и, как бы это злорадно ни звучало, я понимаю, что делаю в своей жизни всё правильно. Их бомбит, а значит, я на верном пути. Всем добра», — написала Непряева на своей странице в социальных сетях.