Непряева — хейтерам: неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно рвётся наружу?

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева обратилась к людям, которые пишут негативные комментарии в соцсетях и критикуют её.
«Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает-то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвётся наружу? Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься собой, и всё у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите.
А пока ничего не меняется, вы даже не представляете, насколько глупыми и несчастными вы выглядите в глазах счастливых и добрых людей, не вызывая никаких эмоций, кроме жалости. Да и вообще у любого адекватного человека со здоровой самооценкой, который занимается собой, своей семьёй, который окружён счастьем и любовью, не возникнет даже мысли написать про совершенно незнакомого человека гадость на ровном месте. А знаете, что самое печальное во всём этом? Большинство из этих клоунов женщины, причём женщины в возрасте. У меня просто не укладывается в голове такой факт, на всё это очень грустно смотреть.
Но для себя я вижу в этом одни плюсы, они мотивируют меня, благодаря таким поднимается самооценка и, как бы это злорадно ни звучало, я понимаю, что делаю в своей жизни всё правильно. Их бомбит, а значит, я на верном пути. Всем добра», — написала Непряева на своей странице в социальных сетях.
- 4 мая 2023
-
14:38
-
11:35
- 3 мая 2023
-
23:20
-
20:50
-
20:13
-
19:47
-
09:26
- 2 мая 2023
-
19:06
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:15
-
12:59
-
12:40
-
11:20
-
09:36
- 1 мая 2023
-
21:59
- 30 апреля 2023
-
11:14
-
10:21
- 29 апреля 2023
-
12:38
-
12:13
-
09:48
- 28 апреля 2023
-
15:47
-
15:13
-
14:20
-
11:39
-
10:32
- 27 апреля 2023
-
20:59
-
17:59
-
17:49
-
16:56
-
12:07
-
11:58
-
10:42
-
09:53