Финский город Лахти оказался единственным претендентом на проведение ЧМ-2029

Город и коммуна Лахти (Финляндия) оказался единственным претендентом на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2029 году.

Международная федерация лыжного спорта в четверг, 4 мая, на мероприятии организации, проходящем в Хорватии, сообщила, что только финский город подал заявку на проведение ЧМ-2029. Таким образом, если не появятся другие кандидаты, Лахти весной 2024 года официально получит право проведения главного старта лыжных соревнований.

В сообщении Финской лыжной ассоциации, направленном в FIS, говорится следующее: «Мы обязуемся в сотрудничестве с городом Лахти и лыжным клубом Лахти представить FIS концепцию чемпионатов мира, позволяющую организовать крупное зимнее мероприятие экономически, экологически и социально ответственно». Текст обращения организации приводит французское издание Nordic Magazine.

Для Лахти, в случае одобрения заявки, это будет восьмой чемпионат мира по лыжным гонкам в истории города. В последний раз ЧМ проводился в этом месте в 2017 году.