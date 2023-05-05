«Лучше ничего не читать». Вяльбе — о словах Непряевой о хейтерах

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на эмоциональное высказывание лыжницы, олимпийской чемпионки Натальи Непряевой, которая ранее обратилась к хейтерам на своей странице в социальной сети. Спортсменка раскритиковала хейтеров и посоветовала им обратить внимание на собственную жизнь, а не обсуждать чужую.

«Нужно не обращать внимания на них, и всё. Лучше ничего не читать и ни в коем случае ни на что не отвечать», — приводит слова Елены Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка России. 27-летняя спортсменка является лидером женской сборной России по лыжным гонкам и первой российской лыжницей, выигравшей общий зачёт многодневки «Тур де Ски».