Федерация лыжного спорта Франции отложила объявление составов из-за финансовых проблем

Федерация лыжного спорта Франции(FFS) отложила объявление составов на сезон-2023/2024 из-за финансовой неопределённости.
Составы французских национальных команд по лыжным гонкам и биатлону должны были объявить вчера, 4 мая, однако федерация не смогла согласовать бюджет к этому времени.
«Мы не смогли согласовать бюджет со спортивной программой на предстоящий сезон. Мы не хотим начинать с дефицита. Исходя из бюджета в € 11 млн, нам всё ещё не хватает 300-500 тысяч. Необходимо ещё несколько недель. Мы находимся в непростой ситуацию. Какие-то расходы резко возросли, всё стало сложнее. Также несколько снизятся доходы, в частности из-за мероприятий, которых не будет в 2023 году. Например, этапа Кубка мира по биатлону в Ле Гран Борнан», — приводит слова главы FFS Фабьена Сагеса Le Dauphine Libere.
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