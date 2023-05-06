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FIS намерена сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты

FIS намерена сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует сократить дистанцию классической лыжной эстафеты, сообщает Dagbladet.

Вчера, 5 мая, в Дубровнике (Хорватия) состоялось заседание комитетов FIS, на котором был поднят этот вопрос. По информации источника, комитет FIS по лыжным гонкам единогласно поддержал идею сокращения дистанции мужской эстафеты с 10 км до 7,5 км. Таким образом руководство организации пытается избежать полной отмены командной гонки и введения смешанной эстафеты в программу.

Окончательное решение о возможном сокращении дистанции в эстафете будет принято на заседании совета FIS, которое состоится 28 мая. Если предложение будет одобрено, новые правила вступят в силу на чемпионате мира по лыжным гонкам 2025 года в Тронхейме (Норвегия).

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