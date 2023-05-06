Умерла старейшая чемпионка зимних Олимпийских игр финская лыжница Сийри Рантанен

В пятницу, 5 мая, скончалась старейшая чемпионка зимних Олимпийских игр финская лыжница Сийри Рантанен. Ей было 98 лет.
Рантанен является победительницей Олимпийских игр 1956 года, проходивших в Кортина-д’Ампеццо (Италия), в женской эстафете, а также двукратным бронзовым призёром Олимпиад: спортсменка поднималась на подиум в Осло в 1952 году и в Скво-Вэлли в 1960 году. За свою карьеру на чемпионатах мира Сийри Рантанен завоевала три серебряные и две бронзовые награды.
Финская лыжница, пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира Криста Пярмякоски выразила соболезнования в связи с кончиной Сийри Рантанен: «Мои самые главные воспоминания о Сийри Йоханне Рантанен — это годы, когда я жила в Лахти и встретила её на трассе. Её лицо светилось улыбкой, и она никогда не спешила. Ей было за 90, но она всё ещё каталась на лыжах с улыбкой на лице. Для меня это описывает радость катания на лыжах и любовь к нашему виду спорта». Её слова приводит французское издание Nordic Magazine со ссылкой на финское СМИ Yle.
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