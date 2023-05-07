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«Незачем всё портить». Экс-глава комитета FIS — о возможном сокращении дистанции эстафеты

«Незачем всё портить». Экс-глава комитета FIS — о возможном сокращении дистанции эстафеты
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Бывший глава комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг негативно отреагировал на возможное сокращение дистанции мужской эстафеты 10 км до 7,5 км.

«Незачем всё портить. Будет заблуждением считать, что сокращение дистанции гонки делает её более зрелищной», — приводит слова Ульванга Dagbladet.

Ранее стало известно, что FIS планирует сократить дистанцию мужской эстафеты, чтобы избежать полной отмены командной гонки и введения смешанной эстафеты в программу. Окончательное решение о возможном сокращении дистанции в эстафете будет принято на заседании совета FIS, которое состоится 28 мая. Если предложение будет одобрено, новые правила вступят в силу на чемпионате мира по лыжным гонкам 2025 года в Тронхейме (Норвегия).

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