«Малышка». Юлия Ступак опубликовала фото в купальнике с красивого пляжа

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях новую фотографию с отдыха. На ней она позирует на песочном пляже в розовом купальнике.
«Малышка», — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023.
Ранее стало известно, что Ступак ушла на самоподготовку и будет работать по планам Крамера. «Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что я просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, потому что ко мне нужен определённый подход, так же, как и к Устюгову», — заявила россиянка.
- 7 мая 2023
-
12:26
-
10:04
-
05:13
- 6 мая 2023
-
18:20
-
11:58
-
10:53
-
09:54
-
09:40
- 5 мая 2023
-
14:12
-
10:25
-
10:24
-
09:25
- 4 мая 2023
-
23:24
-
19:24
-
14:38
-
11:35
- 3 мая 2023
-
23:20
-
20:50
-
20:13
-
19:47
-
09:26
- 2 мая 2023
-
19:06
-
18:15
-
18:07
-
18:00
-
17:15
-
12:59
-
12:40
-
11:20
-
09:36
- 1 мая 2023
-
21:59
- 30 апреля 2023
-
11:14
-
10:21
- 29 апреля 2023
-
12:38
-
12:13