«Раньше давали мягкую игрушку. Можешь с ней спать». Российский лыжник — о росте призовых

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне, российский лыжник Иван Якимушкин высказался о росте призовых на внутренних соревнованиях.

«Если смотреть глобально, достаточно вспомнить сезон-2021/2022, когда мы выступали на международных стартах. Тогда призовых в Кубке России вообще не было! Только грамоты, медали и максимум мягкая игрушка. Можешь спать с ней, если хочешь. Так вот, если нас вернут на международные соревнования, а призовые в Кубке России останутся, этот шаг вперёд будет зафиксирован. Да, топы, выступавшие на высоком уровне, стали зарабатывать поменьше, это понятно, но по нам видно, что никто от этого сильно не страдает. Это если говорить о Кубке мира. А если сравнивать с тем, что мы получали в России – мы даже больше получаем. У молодёжи, юниоров дополнительная мотивация появилась, для них это достаточно большие деньги. Главное теперь, чтобы вне зависимости от ситуации с нашим допуском такие же призовые у нас в стране и оставались. Развитие для лыжных гонок колоссальное», — сказал Якимушкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.