«Подготовка жёсткая». Призёр Олимпиады Якимушкин рассказал, почему ушёл в группу Бородавко

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в марафоне, российский лыжник Иван Якимушкин объяснил, почему перешёл из группы Олега Перевозчикова в группу Юрия Бородавко.

«Я хочу подчеркнуть, что лыжник не уходит от одного человека к другому. Не от Олега Орестовича к Юрию Викторовичу, а от одного тренера к другому. В нынешней группе ребята моего возраста, которые друг друга прекрасно знают, с которыми мы соревновались всю жизнь. Плюс мне нравится подготовка Юрия Викторовича. Она жёсткая, но это хорошо. В этом и есть смысл, чтобы преодолевать себя и идти вперёд, а не стоять на месте. Глупо делать одно и то же и ждать другого результата. Спустя сезон могу сказать, что во многих вещах я шагнул вперёд и стал лучше себя чувствовать. Ждать космических результатов в первый год подготовки – я их не ждал. Мне нужно было попробовать и оценить. Я попробовал, мне зашло. Мне нравится эта команда, этот тренер, вся атмосфера. Чувствую себя в нынешней группе как рыба в воде», — сказал Якимушкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.