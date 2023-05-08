В Норвегии прогнозируется дефицит бюджета в лыжных видах спорта на сезон-2023/2024

Норвежская ассоциация лыжных видов спорта, курирующая лыжные гонки, лыжное двоеборье, горные лыжи и прыжки с трамплина, объявила о солидном дефиците бюджета на сезон-2023/2024. Недостача составит почти 6 миллионов норвежских крон (более € 500 тыс.).

Издание VG попыталось выяснить, какой из видов спорта приносит ассоциации больше всего убытков. Оказалось, что отрицательный баланс только у прыжков на лыжах с трамплина. У двоеборцев и горнолыжников ожидается прибыль, а у лыжников – нулевой баланс.

Причина такого прогноза по «летающим лыжникам» проста – отсутствие генерального спонсора. Однако при этом именно прыжки на лыжах с трамплина неизменно приносят ассоциации максимальный доход от продажи прав на телетрансляции. Ситуацию прояснила глава норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дюрхауг.

«Картина дохода более сложна, чем просто спонсорский доход. Основная причина отрицательных цифр в том, что у прыжков нет генерального спонсора. Помимо этого есть проблемы, связанные с увеличением затрат, со слабой позицией норвежской кроны и с тем, что уровень доходов в целом не растёт», — приводит слова Дюрхауг ABC Nyheter.