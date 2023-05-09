Двукратный победитель «Тур де Ски» Лукаш Бауэр продолжит работать со сборной Польши

Чешский лыжник, трёхкратный призёр Олимпийских игр и двукратный призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка мира по лыжным гонкам, двукратный победитель престижной многодневки «Тур де Ски» Лукаш Бауэр продолжит работать главным тренером сборной Польши по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024.

«В середине января я сообщил, что не уверен, что хочу продолжать работать в роли тренера. У меня был кризис. Я очень эмоциональный, и иногда такие вещи случаются. Я бы хотел, чтобы всё было идеально. У меня было в общей сложности семь спортсменов, и с каждым из них были разные эмоции. Я не имею в виду, что не хватает мотивации после такого сезона. Только всё время случались взлёты и падения, поэтому у меня был срыв», — приводит слова Бауэра польское издание Sportsinwinter.pl.

Кроме Бауэра, на должность главного тренера сборной Польши по лыжным гонкам рассматривался Пер Нильссон — личный тренер шведской лыжницы Фриды Карлссон. Тренер сам не выразил желания работать в Польше. Также Sportsinwinter.pl сообщает, что рассматривались ещё два кандидата из стран Скандинавии, но не указывает их имён. По сведениям издания, причиной отказа скандинавских тренеров от работы со сборной Польши стал недостаток финансовых средств у Польской лыжной ассоциации.