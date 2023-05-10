«А может, в биатлон?» Сергей Устюгов выложил фото с мишенью

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поинтересовался у болельщиков, стоит ли ему сменить вид спорта.

«А может, в биатлон?» — написал Устюгов на своей странице в социальных сетях, приложив фото с мишенью.

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Напомним, в рамках чемпионата России – 2023, который проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске, Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км. Примечательно, что Сергей готовился к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера.

Устюгов, как и другие российские лыжники, не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.