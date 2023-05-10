«А может, в биатлон?» Сергей Устюгов выложил фото с мишенью

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поинтересовался у болельщиков, стоит ли ему сменить вид спорта.
«А может, в биатлон?» — написал Устюгов на своей странице в социальных сетях, приложив фото с мишенью.
Фото: из личного архива Сергея Устюгова
Напомним, в рамках чемпионата России – 2023, который проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске, Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км. Примечательно, что Сергей готовился к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера.
Устюгов, как и другие российские лыжники, не смог выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
- 10 мая 2023
-
12:17
-
09:43
- 9 мая 2023
-
12:41
-
10:03
-
09:46
-
09:18
- 8 мая 2023
-
19:03
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
11:28
- 7 мая 2023
-
12:26
-
10:04
-
05:13
- 6 мая 2023
-
18:20
-
11:58
-
10:53
-
09:54
-
09:40
- 5 мая 2023
-
14:12
-
10:25
-
10:24
-
09:25
- 4 мая 2023
-
23:24
-
19:24
-
14:38
-
11:35
- 3 мая 2023
-
23:20
-
20:50
-
20:13
-
19:47
-
09:26