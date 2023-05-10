Устюгов — о возможном переходе в биатлон: пострелять хочется, но надо на лыжах бегать

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о возможном переходе в биатлон. Ранее спортсмен выложил фото с мишенью и спросил у болельщиков, стоит ли ему сменить вид спорта.

«Да не, какой биатлон? Это всё шутки. Это так, забавы ради. Пострелять, конечно, хочется, но надо на лыжах бегать», — сказал Устюгов в видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в рамках чемпионата России – 2023, который проходил в Тюмени, Апатитах и Мончегорске, Устюгов завоевал три золотые медали – в классическом спринте и марафонах на 50 и 70 км. Примечательно, что Сергей готовился к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера.