Калле Хальфварссон назвал потерю Йоханнеса Клебо «провалом» для сборной Норвегии

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал уход пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо из национальной сборной Норвегии.

«Сборной Норвегии будет тяжело из-за потери лучшего спортсмена в своей тренировочной группе. Он отлично подходит для спаррингов, он лучший в мире. Так что то, что его не будет с командой во время летней подготовки, можно назвать провалом для всех и вся в норвежской команде. Им будет тяжело, но, я думаю, Йоханнес в любом случае хорошо отработает свой тренировочный процесс.

Уровень, который задал Клебо, будет утерян многими членами норвежской команды в летние месяцы. Очевидно, это отразится на их результатах», — приводит слова Хальфварссона VG.