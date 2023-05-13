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«Наконец-то проводим время вместе!» Клебо опубликовал фото с совместного отдыха с девушкой

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото с совместного отдыха со своей девушкой Пернилле Досвик в Марбелье (Испания).

«Наконец-то проводим время вместе!» — подписали снимки возлюбленные.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023:

• Завоевал золото в личном спринте классическим стилем;

• Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;

• Завоевал серебро в скиатлоне;

• Занял 4-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;

• Завоевал золото в эстафете;

• Занял второе место в марафоне классическим стилем.

Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.