«Наконец-то проводим время вместе!» Клебо опубликовал фото с совместного отдыха с девушкой

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото с совместного отдыха со своей девушкой Пернилле Досвик в Марбелье (Испания).
«Наконец-то проводим время вместе!» — подписали снимки возлюбленные.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023:
• Завоевал золото в личном спринте классическим стилем;
• Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;
• Завоевал серебро в скиатлоне;
• Занял 4-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;
• Завоевал золото в эстафете;
• Занял второе место в марафоне классическим стилем.
Ранее Клебо объявил, что будет готовиться к сезону-2023/2024 вне сборной Норвегии.
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