Внутри FIS обсуждается вопрос допуска частных команд на Кубок мира по лыжным гонкам

На заседании комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), которое состоялось в Дубровнике (Хорватия), был поднят вопрос выступления в Кубке мира частных команд, сообщает Dagbladet.

По информации издания, соответствующее предложение внёс участник Олимпийских игр, британец Джеймс Клагнет.

«Это была идея, выдвинутая некоторыми спортсменами. Я согласен, что беговые лыжи переживали и лучшие времена. Что-то должно измениться. Пришло новое поколение, у которого нет прежних телевизионных привычек. Я хочу, чтобы мы начали дискуссию. Об этом стоит поговорить», — сказал Клагнет.

При этом рейс-директор FIS Михал Ламплот заявил, что обсуждения этого вопроса на официальном уровне ещё не было.

«Мне трудно высказываться по этому поводу. Предложения могут вносить национальные федерации. В течение года у нас много неформальных дискуссий, которые помогают сформировать пожелания и мнения. Официальных предложений по частным командам не поступало, хотя разговоры об этом были. Если бы оно было серьёзным, нам пришлось бы обсудить, хорошо ли это для лыжных гонок в целом. Серия Ski Classics — самое близкое, с чем мы можем это сравнить. В ней наблюдается диспропорция в сторону спортсменов из Скандинавии и особенно Норвегии. Работа FIS заключается в популяризации лыжных гонок в более широком масштабе. Если и возникнет какая-то дискуссия по этому поводу, то её нужно будет рассматривать на многих уровнях», — прокомментировал Ламплот.