Бородавко — о первом сборе его группы: Спицов присоединится к нам через три дня

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как прошла первая тренировка его группы на базе в Кисловодске.
В группу Бородавко входят в том числе олимпийские чемпионы Александр Большунов, Наталья Непряева и Алексей Червоткин.
«На сегодняшний день группа начала свою подготовку в полном составе. Отсутствует только Денис Спицов, который присоединится к нам через три дня.
Первый раз находимся здесь на базе. Всё посмотрели, познакомились с условиями, всё на данный момент устраивает. Дальше будем смотреть по погоде, как строить план тренировок, потому что больше недели тут шли дожди, пока сыро. По ходу дела будем решать и смотреть, где проводить тренировки. Сегодня тренировку провели небольшую, всё хорошо. Готовимся в рабочем режиме», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Группа Бородавко проводит сбор в Кисловодске с 15 по 30 мая. Ранее планировалось, что лыжники проведут тренировочный сбор в Крыму, но затем его перенесли.
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