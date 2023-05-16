Вяльбе — о недопуске россиян на Ski Classics: это плохо, но всё предсказуемо

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что продление запрета для российских и белорусских спортсменов на участие в лыжных марафонах Ski Classics было ожидаемым.
«Это плохо, но всё предсказуемо, у меня даже мыслей об этом марафоне не было, неприятно это всё слышать», — приводит слова Елены Вяльбе «Матч ТВ».
Ранее во вторник, 16 мая, стало известно, что организаторы турниров под эгидой Ski Classics продлили запрет на участие в соревнованиях для атлетов из России и Беларуси на сезон-2023/2024. До этого организация также заявила, что не даст разрешения на проведение своих турниров на территории стран.
В феврале 2022 года Ski Classics лишила российских и белорусских лыжников права участия в соревнованиях из‑за ситуации на Украине.
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