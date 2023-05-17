Астрид Якобсен покинула норвежскую комиссию спортсменов. Её обвинили в поддержке России

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен, покинула пост главы норвежской комиссии спортсменов.

«Я старалась посещать все заседания комиссии, но их количество росло. Это занимало всё моё свободное время и праздники. Переизбрание на следующие четыре года было бы плохим решением для моей личной жизни. Я вложила много сил в норвежскую комиссию спортсменов, которая стала большим и важным органом», — приводит слова Якобсен VG.

Напомним, в апреле Якобсен подверглась критике со стороны соотечественника, двукратного чемпиона мира по академической гребле Кьетиля Борша, обвинившего её в поддержке начатого Международным олимпийским комитетом (МОК) процесса по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные старты.