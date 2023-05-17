Сундлинг опередила лыжника-любителя на стометровке, дав сопернику фору в 60 метров

Шведская лыжница Йонна Сундлинг, олимпийская чемпионка 2022 года в спринте и четырёхкратная чемпионка мира, снялась в рекламном ролике для компании напитков из Дании, с которой спортсменка заключила спонсорский контракт на четыре года.
Для ролика лыжница приняла участие в шуточных соревнованиях с представителем компании, который ранее никогда не бегал на лыжах. Были оговорены условия: длина трассы составляла 100 метров, при этом Йонна Сундлинг давала датчанину фору — сначала в 30, потом в 40 и 50, а в конце и в 60 метров. Во всех случаях спортсменка без проблем побеждала соперника.
Фото: Социальные сети Йонны Сундлинг
«Это был самый простой путь к победе в моей карьере. Для соперника это стоило больших усилий, а мне было действительно весело. Да, и раньше он почти не видел снег! В целом это объясняет, почему в Дании так мало спортсменов, выступающих в лыжных гонках», — цитирует слова Сундлинг после съёмки ролика шведское издание Expressen.
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