Муж олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик погиб в Альпах

Кацпер Текиели, муж двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам польки Юстины Ковальчик, погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах, сообщает польский Eurosport со ссылкой на директора Фонда поддержки альпинизма Ежи Натканьского.
38-летний Текиели, который занимался альпинизмом, попал под лавину при восхождении на одну из вершин. Его тело было обнаружено недалеко от горной вершины Юнгфрау.
Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года. Через год у пары родился сын Хуго.
За свою карьеру Ковальчик выиграла пять олимпийских медалей, в том числе две золотые на четырёх Играх (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018). У неё восемь медалей чемпионатов мира, из которых две золотые. Ковальчик участвовала в девяти чемпионатах мира: первый раз в Валь-ди-Фьемме в 2003 году, последний — в Зеефельде в 2019 году.
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