Федерико Пеллегрино станет лидером сборной Италии по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024

В среду, 17 мая, Федерация зимних видов спорта Италии опубликовала состав сборной страны, которая будет выступать на международных соревнованиях в сезоне-2023/2024. Главным тренером команды остался немецкий специалист Маркус Крамер, ранее работавший со сборной России, а лидером итальянской сборной стал двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в личном спринте и многократный призёр чемпионатов мира Федерико Пеллегрино.

Состав сборной Италии по лыжным гонкам на сезон-2023/2024

Группа Кубка мира. Мужчины

Федерико Пеллегрино

Франческо де Фабиани

Паоло Вентура

Симоне Дапра

Симоне Мочеллини

Давиде Грац

Элиа Барп

Группа Кубка мира. Женщины

Катерина Ганц

Анна Комарелла

Франческа Франки

Кристина Питтин

Группа Милан — Кортина — 2026. Мужчины

Микаэль Абрам

Микаэль Элльведжер

Лоренцо Романо

Фабрицио Поли

Джованни Тикко

Риккардо Бернарди

Алессандро Кьокетти

Мартино Каролло

Группа Милан — Кортина — 2026. Женщины

Мартина Ди Чента

Николь Монсорно

Федерика Кассоль

Сара Юттер

Вероника Сильвестри

Надин Лоран

Элиза Галло

Ирис Де Мартин Пинтер