«Он был для меня всем». Юстина Ковальчик — о гибели мужа в Альпах

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик высказалась о гибели своего мужа Кацпера Текиели.

«Он был для меня всем», — написала Ковальчик на своей странице в социальных сетях и опубликовала совместное фото с супругом.

Фото: из личного архива Юстины Ковальчик

Напомним, Текиели, который занимался альпинизмом, погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах. Тело 38-летнего мужчины было обнаружено вчера, 18 мая, недалеко от горной вершины Юнгфрау.

Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года. Через год у пары родился сын Хуго.

За свою карьеру Ковальчик выиграла пять олимпийских медалей, в том числе две золотые на четырёх Играх (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018). У неё восемь медалей чемпионатов мира, в том числе две золотые.