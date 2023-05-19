Опубликован состав сборной Франции по лыжным гонкам в сезоне-2023/2024

В среду, 17 мая, Федерация лыжного спорта Франции опубликовала составы национальных команд по лыжным гонкам в соревновательном сезоне-2023/2024. Лидером мужской команды стал призёр и победитель этапов Кубка мира Люка Шанава, а женской сборной — участница Олимпийских игр 2018 года Дельфин Клодель.

Сборная Франции по лыжным гонкам. Мужчины

Люка Шанава

Ришар Жув

Рено Же

Юго Лапалю

Клеман Парисс

Жюль Лапьер

Жуль Шаппа

Тео Шели

Сборная Франции по лыжным гонкам. Женщины

Дельфин Клодель

Флора Дольси

Лена Кентен

Мелисса Галь

Жюльетт Дюкордо

В отличие от прошлых сезонов, в этом году из-за финансового кризиса в организации сборная Франции не создала юниорских команд. Издание Nordic Magazine сообщает, что Федерация лыжного спорта Франции разрабатывает альтернативные проекты подготовки молодых лыжников.